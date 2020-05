Tony Hawk torna nel mondo dei videogiochi con la riedizione dei primi due Pro Skater

Negli ultimi giorni si sono intensificate le indiscrezioni sul possibile ritorno di Tony Hawk sulla scena videoludica: lo skater, che proprio grazie ai numerosi videogame pubblicati sulle prime console PlayStation ha incrementato esponenzialmente la sua popolarità, ha stuzzicato continuamente i fan lasciando intendere l'imminente presentazione di nuove informazioni, arrivando persino a comunicare pubblicamente il suo numero di cellulare per inviare degli SMS ai suoi seguaci.

Alla fine, l'annuncio è arrivato davvero: pochi minuti prima dell'inizio di un livestream parte del Summer Game Fest (l'evento organizzato dal giornalista Geoff Keighley per presentare le novità più importanti in arrivo nei prossimi mesi), infatti, lo skater in persona ha confermato l'arrivo di una riedizione dei primi due episodi della saga pubblicata da Activision, che prenderà il nome di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remastered.

Il gioco, in sviluppo presso gli studi Vicarious Visions, arriverà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 4 settembre. Di seguito un confronto tra le versioni originali per la prima PlayStation e quelle rimasterizzate.

La raccolta comprende tutti i livelli, gli skater e i trick originali, così come la colonna sonora integrale. Tra le caratteristiche confermate dagli sviluppatori, c'è il supporto al multiplayer (sia online che in locale) e le modalità Create-A-Park e Create-A-Skater.

La prima modalità sarà arricchita con tante nuove possibilità di personalizzazione, mentre non mancherà l'opportunità di condividere online l'aspetto dei propri skater e i parchi personalizzati, dando agli altri giocatori la possibilità di scaricarli.

"La serie originale di Tony Hawk’s Pro Skater è stata un pilastro nell'evoluzione dei moderni trick per lo skateboard e ha ispirato molti degli skater professionisti che oggi conoscete e amate", ha dichiarato Tony Hawk. "Sono entusiasta di poter ispirare una nuova generazione di skateboarder, giocatori e fan della serie nel far crescere ulteriormente questo sport".

