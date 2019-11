Nuovi remake in casa Activision: possibile il ritorno della serie Tony Hawk's Pro Skater

Dopo aver riportato in auge franchise come Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, in casa Activision è ancora tempo di remake: l'azienda sta pescando dal suo notevole catalogo di proprietà intellettuali e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe presto decidere di riproporre ai fan i remake dei primi due capitoli di Tony Hawk's Pro Skater, la serie dedicata agli amanti dello skateboard e ispirata a una leggenda dello sport come Tony Hawk.