Videogiochi, ecco i piani di Activision: nuovi episodi per Crash Bandicoot e Spyro

Il futuro è roseo per i fan di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon. Gli ottimi risultati fatti registrare dai remake delle due trilogie e del recente gioco di guida Crash Team Racing: Nitro-Fueled hanno spinto Activision a investire ulteriormente sul futuro dei due brand, lasciando intendere l'arrivo di nuove avventure create appositamente per il mercato moderno.



Nel corso della presentazione dei risultati finanziari agli investitori, i vertici di Activision hanno confidato di essere estremamente soddisfatti dei guadagni legati a Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy (che ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo) e Spyro Reignited Trilogy, al punto da voler puntare sullo sviluppo di episodi nuovi di zecca per le due storiche serie videoludiche create originariamente da Naughty Dog.