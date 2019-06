Crash Team Racing Nitro-Fueled è il videogioco dell'estate

La modalità Avventura ci vede impegnati a collezionare trofei battendo gli avversari in piste al limite dell'assurdo, tutte ispirate a luoghi che sono comparsi nella trilogia originale. Nitro-Fueled propone quelle del vecchio CTR a cui si sommano i tracciati di Nitro Kart, come detto prima, ma quello che colpisce è il lavoro - quasi impressionante - fatto dagli sviluppatori per svecchiarle e arricchirle di dettagli.



L'anima delle piste d'origine c'è ancora tutta, eppure portano con sé un sapore nuovo, ogni mattone ora presenta delle imperfezioni, dei piccoli dettagli. Ogni pista può contare su sfondi animati pieni zeppi di easter eggs, tra personaggi secondari che fanno una comparsata a vere e proprie gag che si consumano mentre sfrecciamo durante la gara. Vale la pena fermarsi o gareggiare a vuoto solo per il gusto di guardarsi tutto il contorno imbastito dal team per rendere divertenti e colorati i tracciati.



La campagna principale può essere giocata in versione tradizionale o in versione Nitro-Fueled. Sulla prima niente da dire, è il CTR che già conosciamo. La nuova versione è identica nello svolgimento, ma può essere affrontata a tre diverse difficoltà e i personaggi possono essere personalizzati in un sacco di modi. Insomma, offre solo più cose senza togliere niente, quindi invito a puntare a questa, dato che l'esperienza generale rimane immutata, a meno che non siate dei fan estremisti che mal sopportano skin alternative e kart personalizzati.



Parlando di personalizzazione, una delle grandi novità che porta Nitro-Fueled infatti è la possibilità di creare la propria versione dei piloti, grazie a skin alternative (il solo Crash presenta una decina di versioni) che a volte cambiano così tanto il look dei personaggi che a prima vista questi possono sembrare totalmente nuovi. I kart presentano diversi telai presi dai vari capitoli di racing della saga (anche Crash Tag Team Racing, uno dei meno amati, ma che aveva qualche modello di vettura interessante) e sono modificabili con ruote, decalcomanie e persino colori o adesivi.