Videogiochi: continuano le voci sul prossimo capitolo di Tony Hawk

Il gioco, che stando al rivenditore tedesco sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 30 ottobre, fa discutere per il possibile nome scelto da Activision: possibile, infatti, che il publisher abbia deciso di ambientare questo episodio sull'intera isola di Alcatraz, che ha ospitato il carcere di certo più conosciuto al mondo, come "parco giochi" per sbizzarrirsi in acrobazie ed evoluzioni di ogni tipo a bordo del proprio skateboard.

Non sappiamo ancora se il titolo del nuovo capitolo di Tony Hawk sarà effettivamente questo, tuttavia sembrerebbe essere solo questione di settimane prima di scoprire nuove informazioni ufficiali in merito. Le voci sul prossimo episodio del franchise si sussegono da tanto, e dopo la perdita di Destiny da parte di Activision il publisher vorrà certamente attingere da tutte le sue proprietà intellettuali per massimizzare gli introiti.

Non è da escludere, dunque, che il colosso californiano possa annunciare nelle prossime settimane i suoi piani per la parte finale dell'anno, senza considerare poi che l'occasione sarebbe particolarmente ghiotta per rimpolpare la line-up delle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, il cui esordio è previsto per la fine del 2020.

