Videogiochi: Microsoft espande il cloud gaming su console Xbox

Il servizio di streaming di Xbox dedicato ai videogiochi continua a espandersi e a introdurre nuove caratteristiche: con l'ultimo aggiornamento proposto dall'azienda americana, la piattaforma Cloud Gaming di Microsoft permette a ogni utente in possesso di un abbonamento a Game Pass Ultimate di utilizzare i propri titoli in streaming direttamente su console Xbox One e Series X/S, senza doverli scaricare o installare.