Microsoft punta in alto con ROG Xbox Ally: ecco i prezzi per l'Italia

Microsoft ha confermato che le due portatili ROG Xbox Ally includeranno un'interfaccia che offrirà un'esperienza Xbox a schermo intero, con delle ottimizzazioni per dedicare più risorse ai videogiochi e il pulsante Xbox per richiamare la "Game Bar" con cui gestire la libreria di giochi, la chat e l'accesso al software Armoury Crate SE di Asus. La libreria dei videogiochi sarà aggregata: inclusi i titoli da Xbox e dal servizio in abbonamento Game Pass, nonché i giochi per PC installati da Battle.net e altri negozi digitali. Ogni unità includerà anche tre mesi di Xbox Game Pass per provare le peculiarità del servizio di Microsoft.