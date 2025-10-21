Ninja Gaiden 4: il ritorno esplosivo (ma imperfetto) del videogame d'azione

La progressione è piuttosto lineare: una valuta per oggetti e abilità generali, un'esperienza dedicata per le tecniche specifiche di ciascuna arma. Ci sono missioni secondarie leggere, Porte del Purgatorio per chi vuole soffrire con stile e, soprattutto, una vera e propria stanza d'addestramento in cui sperimentare con mano le tecniche che si possono apprendere lungo il cammino, impostando la tipologia e il comportamento dei nemici per provare adeguatamente parate, tempistiche e possibili concatenazioni. È qui che il gioco mostra rispetto per chi impugna il controller: ti dà tutti gli strumenti per eccellere, poi ti chiede di usarli ed esige la massima precisione (e tanta, tanta pazienza), specialmente ai livelli di difficoltà più elevati e soprattutto se si desidera completare ogni scontro con il massimo punteggio (un elemento immancabile, in giochi d'azione del genere).