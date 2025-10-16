Videogiochi: addio a Tomonobu Itagaki, la mente di Dead or Alive e Ninja Gaiden

Lo sviluppatore giapponese Tomonobu Itagaki, uno dei volti più noti dell'industria dei videogiochi giapponese, è morto all'età di 58 anni
© Ufficio stampa
Si è spento all'età di 58 anni il game designer giapponese Tomonobu Itagaki, icona dei videogiochi e per diversi anni volto dello studio Team Ninja, con cui ha realizzato titoli del calibro di Dead or Alive e Ninja Gaiden. La notizia è arrivata sulle pagine di Facebook, con un messaggio che lo stesso sviluppatore aveva affidato a una persona di fiducia al fine di pubblicarlo al momento della sua morte.
Il messaggio, intitolato "Ultime parole", è comparso poche ore prima della conferma della scomparsa e contiene un passaggio che i fan delle opere di Itagaki stanno rilanciando in rete: "Sono orgoglioso di poter dire di aver sempre seguito i miei principi e di aver combattuto fino alla fine. Non ho rimpianti".
Nato nel 1967, Itagaki era entrato tra le file di Tecmo nel 1992. Con Dead or Alive (1998) si era imposto all'attenzione del pubblico internazionale, mentre con Ninja Gaiden (2004) aveva rilanciato una delle serie d'azione più esigenti, firmando anche gli episodi Ninja Gaiden Black e Ninja Gaiden 2. Nel 2008 la separazione burrascosa da Tecmo, poi la fondazione di Valhalla Game Studios, con cui ha pubblicato il suo ultimo progetto intitolato Devil's Third. Nel 2021 aveva dato vita a Itagaki Games, dopo alcuni anni dedicati all'insegnamento.
Team Ninja ha ricordato il suo primo leader con un messaggio di cordoglio: "Porteremo avanti la filosofia e la creatività che Itagaki-san ha iniziato, continuando a realizzare giochi che molti possano amare", mentre tra i tributi anche quello del produttore e amico di lunga data James Mielke, nonché quello e di Katsuhiro Harada, storico responsabile di Tekken, che sui social ha espresso incredulità per la prematura scomparsa di uno dei volti più noti dell'industria dei videogiochi.
La notizia arriva a ridosso dell'uscita di Ninja Gaiden 4, nuovo capitolo della saga che Itagaki ha contribuito a far rinascere: un progetto realizzato in collaborazione tra Team Ninja, Platinum Games, Koei Tecmo e Xbox Games Studios, a cui lo storico autore non aveva tuttavia partecipato.
Nel suo messaggio d'addio, Itagaki saluta i suoi fan con un rammarico: non essere riuscito a consegnare loro una nuova opera.