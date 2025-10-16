Videogiochi: addio a Tomonobu Itagaki, la mente di Dead or Alive e Ninja Gaiden

Si è spento all'età di 58 anni il game designer giapponese Tomonobu Itagaki, icona dei videogiochi e per diversi anni volto dello studio Team Ninja, con cui ha realizzato titoli del calibro di Dead or Alive e Ninja Gaiden. La notizia è arrivata sulle pagine di Facebook, con un messaggio che lo stesso sviluppatore aveva affidato a una persona di fiducia al fine di pubblicarlo al momento della sua morte.