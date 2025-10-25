Halo: l'icona di Xbox torna nel 2026 con un remake e sbarca su PlayStation

L'obiettivo principale di Halo Studios era omaggiare il leggendario sparatutto ricreando la campagna per il suo 25esimo anniversario: non ci sarà spazio per una nuova versione del multiplayer competitivo, ma il team di sviluppo ha confermato la presenza di una modalità cooperativa per due giocatori a schermo condiviso su Xbox e PlayStation 5, che potrà estendersi fino a quattro giocatori giocando in multiplayer online, con tanto di supporto al cross-play tra Xbox, PC e PS5.