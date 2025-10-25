Halo: l'icona di Xbox torna nel 2026 con un remake e sbarca su PlayStation

Halo torna con Campaign Evolved: prime foto del remake per PC e console
Microsoft annuncia il rifacimento in Unreal Engine 5 della campagna del primo capitolo di Halo, che debutterà il prossimo anno anche su PlayStation 5
La storica saga di Halo prepara un ritorno in grande stile e per la prima volta approda anche su PlayStation 5. Nel 2026, in occasione del 25esimo anniversario, arriverà Halo: Campaign Evolved, remake in Unreal Engine 5 della campagna del primo capitolo dello sparatutto creato da Bungie nel 2001, Halo: Combat Evolved, divenuto ben presto il simbolo di Xbox, la divisione di Microsoft specializzata nei videogiochi.
Il rifacimento, che uscirà in contemporanea su Xbox Series X/S, PC e PlayStation 5 (disponibile dal lancio su Xbox Game Pass), includerà solo la campagna dello sparatutto originale e una modalità cooperativa per due o quattro giocatori, ma non offrirà il supporto al comparto multigiocatore competitivo.
Cucito attorno al motore Unreal Engine 5, il progetto ricostruisce la campagna da zero con una grafica in Ultra-HD 4K, animazioni e musiche aggiornate e persino un nuovo doppiaggio, con le voci storiche che hanno inciso nuovamente le linee di dialogo per l'occasione.
Oltre al restyling tecnico, questo rifacimento includerà tre missioni inedite dedicate al protagonista Master Chief e al sergente Johnson.
L'obiettivo principale di Halo Studios era omaggiare il leggendario sparatutto ricreando la campagna per il suo 25esimo anniversario: non ci sarà spazio per una nuova versione del multiplayer competitivo, ma il team di sviluppo ha confermato la presenza di una modalità cooperativa per due giocatori a schermo condiviso su Xbox e PlayStation 5, che potrà estendersi fino a quattro giocatori giocando in multiplayer online, con tanto di supporto al cross-play tra Xbox, PC e PS5.
Alcuni livelli sono stati ripensati per rendere più chiara la progressione, mentre non mancherà la possibilità di personalizzare l'esperienza di gioco grazie ai Teschi, i modificatori di difficoltà tanto amati dalla comunità di Halo.
Ci sarà spazio per veicoli distruttibili, la possibilità di utilizzare tutte le armi dei nemici (compresa la spada energetica), modelli aggiornati per il famigerato Warthog a quattro posti e il Wraith pilotabile. L'obiettivo, dichiarato dagli autori durante l'evento eSports dedicato alla serie di Halo, è rendere più contemporanea l'esperienza dell'originale senza snaturare le sensazioni originali.
La finestra di lancio è prevista per un generico 2026: non è da escludere la possibilità che Microsoft voglia lanciare Campaign Evolved a novembre, a ridosso del 25esimo anniversario del primo Halo (pubblicato il 15 novembre del 2001 sull'originale Xbox), puntando a riaccendere un classico per chi non l'ha mai vissuto e a modernizzarlo per chi lo conosce a memoria, portandolo per la prima volta anche su PlayStation.
Per Microsoft, si tratta dell'ultimo tassello per completare la sua trasformazione in editore a tutto tondo: dopo Forza, Gears of War, Sea of Thieves e tanti altri titoli più o meno importanti su console di altri marchi, il lancio della sua icona più rappresentativa su una piattaforma "rivale" conferma le recenti dichiarazioni di Sarah Bond, presidente di Xbox, sulla natura ormai anacronistica del concetto di "esclusiva".