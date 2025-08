Videogiochi: Fortnite accoglie Halo e i Power Rangers

Nel frattempo, lo studio ha smentito le ultime indiscrezioni che parlavano di possibili screzi tra Epic Games e Disney in merito alle tempistiche necessarie a prendere delle decisioni sullo sviluppo del misterioso "Bulldog", un progetto condiviso creato dagli autori di Fortnite per legare tutti gli universi di proprietà della casa di Topolino, inclusi quelli di Marvel e Star Wars. Il titolo, attualmente in fase di lavorazione, non arriverà prima dell'autunno del prossimo anno.