Halo, il futuro della serie sparatutto sarà svelato ai World Championship 2025

Allo stato attuale, Microsoft e Xbox si trovano a gestire una fase difficile del loro marchio principale. Halo Infinite ha convinto parzialmente la critica e ha faticato a trattenere l'utenza con l'offerta del suo comparto multigiocatore, da qui l'attesa per capire quale sarà il protagonista dell'evento di fine ottobre: una demo tecnica più completa? Un primo sguardo al prossimo capitolo?