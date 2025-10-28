Videogiochi: la prossima Xbox punta a un ibrido tra console e PC

Microsoft ha ribadito l'arrivo di una nuova generazione di Xbox dopo le attuali console e ha annunciato un accordo con AMD per realizzarla. Le promesse sono ambiziose: "prestazioni di livello superiore, grafica all'avanguardia, esperienze di gioco rivoluzionarie e compatibilità senza pari", con la garanzia che tutto sarà pienamente compatibile con le librerie di giochi per Xbox.