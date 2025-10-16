Videogiochi: Microsoft apre le porte del "laboratorio segreto" delle nuove Xbox

La presidente di Xbox, Sarah Bond, mostra il Microsoft Building 87 in cui nascerà la nuova console: "Qui progettiamo e testiamo la prossima generazione"
© Ufficio stampa
In concomitanza con il lancio della console portatile Xbox realizzata in collaborazione tra Microsoft e Asus, la casa di Redmond ha concesso una rapida ma significativa occhiata ai laboratori dove prenderà forma la nuova generazione di Xbox. A guidare il tour è stata Sarah Bond, presidente della divisione, in un servizio andato in onda su Good Morning America per promuovere l'uscita dell'ultimo dispositivo portatile.
Il percorso si snoda nel Building 87, una delle aree più riservate del colosso statunitense nonché cuore pulsante dello sviluppo hardware: lo stesso edificio creato da Microsoft ha detenuto per anni il Guinness dei primati come luogo più silenzioso al mondo grazie a una camera anecoica così insonorizzata da far percepire persino il battito cardiaco di chi vi è dentro.
Il breve segmento mostrato durante il servizio di Good Morning America non vede scenografie da film, bensì spazi aperti pieni di scrivanie e monitor, ma soprattutto una stampante 3D industriale con cui si realizzano modelli e componenti per sperimentare soluzioni e dispositivi. "È qui che il team progetta, prototipa e testa la prossima generazione di Xbox", spiega Bond. "È un luogo top secret: qui entra pochissima gente".
Tra i dettagli curiosi, un segmento di cabina d'aereo ricreato all'interno dell'edificio, di cui non viene spiegata la funzione: potrebbe servire per eseguire delle prove sui segnali wireless dei dispositivi oppure trattarsi di una semplice area tematica, in cui realizzare foto e video dei nuovi hardware in un contesto specifico come quello della fruizione in mobilità.
Il tempismo di questo "tour guidato" non è certamente casuale. Dopo mesi segnati da tagli al personale, aumenti di prezzo per console e servizi, e indiscrezioni sul possibile abbandono all'hardware Xbox da parte di Microsoft, l'azienda ha ribadito di essere "attivamente impegnata" nello sviluppo di nuove console e dispositivi "progettati e costruiti da Xbox", confermando di aver stretto un accordo pluriennale con AMD per la piattaforma ammiraglia di nuova generazione.
Resta tuttavia il massimo riserbo sulle tempistiche: l'aspettativa tra i fan è che le attuali Xbox Series X e S restino in commercio ancora per un paio d'anni, con un lancio della nuova console nel 2027, al fianco della nuova PlayStation 6 di Sony.