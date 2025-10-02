Xbox Game Pass cambia pelle: più contenuti e prezzo più salato per il servizio di Microsoft

Al di là delle etichette, i segnali concreti ci sono. Premium si riempie subito con oltre quaranta titoli aggiuntivi, con numerosi capitoli di Assassin's Creed, altre produzioni di Ubisoft e due nomi (Diablo IV e il succitato Hogwarts Legacy) che hanno il peso di un manifesto. Hogwarts Legacy, disponibile anche per utenti Ultimate, resta fuori dal piano Essential, che costruisce il proprio senso sulla "durata": Hades, Stardew Valley, Cities: Skylines Remastered e Warhammer 40.000: Darktide condividono infatti un racconto coerente con l'idea che la scoperta non sia solo inseguimento dell'ultima uscita, ma anche ritorno ai videogiochi che hanno qualcosa da dire a distanza di anni.