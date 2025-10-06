Videogiochi: Microsoft smentisce l'addio alle console Xbox

Le voci sono arrivate al termine di una settimana turbolenta per Xbox e la casa di Redmond, dovuta principalmente alla pioggia di critiche per l'aumento di prezzo di Xbox Game Pass Ultimate e allo stop dello sconto sui DLC per gli abbonati, sostituito da un aumento dei punti legati all'iniziativa Microsoft Rewards. La scelta di offrire i capitoli di Call of Duty su Xbox Game Pass al lancio sul mercato è stata indicata come causa di mancate vendite, mentre a novembre è atteso il lancio di Black Ops 7 direttamente sul catalogo del servizio: i sottoscrittori, però, non avranno più il 10% di sconto sui punti COD e sull'aggiornamento "BlackCell".