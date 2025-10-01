Call of Duty: dal nuovo multiplayer alla beta, tutte le novità di Black Ops 7

Il primo è certamente il ritmo, che passa da mappe più compatte e una struttura a tre corsie per offrire scontri più immediati o la possibilità di aggirare la squadra avversaria in modo più chiaro. Il secondo elemento è la progressione, un fattore che passa dal ritorno del "Prestigio classico" (con la possibilità di procedere all'azzeramento una volta raggiunto il livello 55 e una progressione che si estenderà per dieci gradi differenti), con numerose ricompense estetiche cosmetiche e progetti arma.