PlayStation: nuove tecnologie AMD su una futura console, crescono le ipotesi su PS6

Infine, il sistema di "Universal Compression" offrirà una compressione più intelligente dei dati in memoria per liberare banda e spingere su un livello di dettaglio e una fluidità superiori. Questa nuova tecnologia non sarà riservata esclusivamente alle texture, ma anche a ulteriori elementi dei videogiochi di nuova generazione che vedremo su PlayStation 6 e non solo: AMD ha chiarito che l'idea è portare tali innovazioni "su tutte le piattaforme", dopo che anche Xbox ha annunciato una partnership pluriennale con il gigante californiano per le sue prossime console (che, nonostante le indiscrezioni, continueranno a esistere).