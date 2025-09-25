PlayStation alza l'asticella: Wolverine e Saros guidano il 2026

Il video ha mostrato uno sguardo alle meccaniche di gioco (l'esplorazione e l'uso dell'immancabile moto) e al sistema di combattimento, nonché ai costumi (c'è anche l'inconfondibile tuta gialla) e ad alcuni volti noti dei fumetti, come Mystica, Omega Red e una temibile Sentinella. La presentazione si è conclusa con la conferma che Marvel's Wolverine sarà la grande esclusiva PlayStation di fine 2026, con uscita nel corso dell'autunno (ottobre o novembre i mesi più probabili) e la promessa di una presentazione più approfondita in primavera.