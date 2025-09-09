Videogiochi: Xbox prepara la sua conferenza al Tokyo Game Show 2025, ecco il programma

Tra i protagonisti attesi c'è Ninja Gaiden 4, prossimo capitolo della storica serie di videogiochi d'azione a quattro mani da Team Ninja e PlatinumGames e prodotto da Xbox Game Studios, che sarà presente in fiera con una versione giocabile da chiunque partecipi all'evento. Coloro che amano la tecnologia potranno scoprire invece le nuove portatili ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, le due "console" portatili realizzate insieme ad ASUS e previste per il mese di ottobre: non è da escludere che, proprio durante il Tokyo Game Show 2025, possa finalmente arrivare la conferma del prezzo dei due modelli.