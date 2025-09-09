Videogiochi: Xbox prepara la sua conferenza al Tokyo Game Show 2025, ecco il programma

Microsoft parteciperà all'evento più importante del settore dei videogiochi per il territorio asiatico: oltre a Ninja Gaiden 4, potrebbe arrivare l'annuncio di Forza Horizon 6
© Ufficio stampa
Le ultime edizioni del Tokyo Game Show 2025 hanno rinnovato la fiducia di Microsoft verso il territorio asiatico, con la casa di Redmond che ha confermato la sua partecipazione alla fiera dei videogiochi giapponese che si terrà tra un paio di settimane a Tokyo: l'azienda terrà un evento in diretta per presentare Ninja Gaiden 4 e altri aggiornamenti legati a nuove collaborazioni con degli studi nipponici, ma non solo.
Già, perché le ultime indiscrezioni suggeriscono che il colosso dei videogiochi possa sfruttare l'occasione per presentare Forza Horizon 6, nuovo capitolo di una delle serie più popolari del suo catalogo che, stando alle suggestioni delle scorse settimane, sarà ambientato proprio in Giappone. La trasmissione speciale di Xbox per il Tokyo Game Show 2025 si terrà il 25 settembre alle 19:00 locali, le 12:00 in Italia.
Sulle pagine del suo blog ufficiale, Microsoft ha condiviso una nuova immagine per presentare la sua conferenza: l'obiettivo, secondo la responsabile Mena Kato, è mettere insieme i titoli sviluppati dai team Xbox e le novità dei partner in Giappone e Asia, territori sempre più centrali per il mercato dei videogiochi.
Tra i protagonisti attesi c'è Ninja Gaiden 4, prossimo capitolo della storica serie di videogiochi d'azione a quattro mani da Team Ninja e PlatinumGames e prodotto da Xbox Game Studios, che sarà presente in fiera con una versione giocabile da chiunque partecipi all'evento. Coloro che amano la tecnologia potranno scoprire invece le nuove portatili ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, le due "console" portatili realizzate insieme ad ASUS e previste per il mese di ottobre: non è da escludere che, proprio durante il Tokyo Game Show 2025, possa finalmente arrivare la conferma del prezzo dei due modelli.
Ci sarà spazio anche per alcuni dei titoli del catalogo Xbox in uscita prossimamente, nonché per altri editori appartenenti alla scuderia di Microsoft: Bethesda, per esempio, sarà presente alla fiera di Tokyo con uno stand dedicato alle sue saghe più famose e potrebbe sfruttare l'occasione per mostrare i nuovi aggiornamenti per i suoi titoli "live service".
L'indiscrezione più insistente, tuttavia, riguarda la volontà di Microsoft di sfruttare la fiera dei videogiochi nipponica per presentare il nuovo Forza Horizon 6, che dovrebbe esordire il prossimo anno e portare il festival Horizon proprio nella terra del Sol Levante. Tra l'altro, le indiscrezioni sono state alimentate dalla stessa Microsoft con l'illustrazione che ha annunciato la presenza di Xbox all'evento, con la grafica in stile "neon urbano" che sembra suggerire le tematiche delle corse su strada alla base del videogame di Playground Games.
