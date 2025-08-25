Xbox prepara il ritorno di Forza Horizon, possibile l'annuncio al Tokyo Game Show

Dopo il successo del quinto episodio, Microsoft e Xbox avrebbero in programma l'annuncio di Forza Horizon 6 alla fiera giapponese dedicata ai videogiochi
Potrebbe essere imminente l'annuncio del nuovo capitolo di Forza, la serie di videogiochi prodotta da Microsoft e la sua divisione Xbox Game Studios: la casa di Redmond avrebbe in serbo una presentazione di Forza Horizon 6 durante il Tokyo Game Show 2025, che si terrà a fine settembre in Giappone. La scelta non sarebbe casuale, visto che la terra del Sol Levante potrebbe essere l'ambientazione del nuovo episodio.
Le prime indiscrezioni sulla presenza di Microsoft alla fiera dei videogiochi di Tokyo sono state condivise sulle pagine di Windows Central, che indica l'esistenza di alcuni documenti che confermerebbero l'annuncio ufficiale di Forza Horizon 6 all'evento previsto dal 25 al 28 settembre. La stessa notizia è stata confermata da un "insider" piuttosto celebre del settore dei videogiochi, "Nate the Hate", il quale ha confermato l'esistenza del videogioco di guida creato da Playground Games.
La presenza di Forza Horizon 6 al Tokyo Game Show 2025 sarebbe una mossa voluta da Microsoft e dagli sviluppatori dei videogiochi della serie Forza per sfruttare il punto forte del nuovo episodio: l'ambientazione. Il prossimo "festival Horizon" dovrebbe tenersi infatti nel cuore del Giappone, stando a un dettaglio trapelato nelle scorse settimane da un produttore di automobili, che ha anticipato la presenza di un tipo di vettura decisamente particolare e disponibile esclusivamente sul territorio nipponico.
L'azienda australiana di importazione di auto Cult & Classic ha pubblicato su Reddit l'immagine di un presunto sviluppatore dello studio di Forza Horizon intento a scansionare le vetture Keicar per inserirle nella serie: si tratta delle più piccole automobili autorizzate alla circolazione nelle autostrade giapponesi, che vengono distribuite raramente al di fuori del territorio giapponese. La necessità di rappresentare accuratamente le Keicar suggerisce che l'ambientazione scelta dal team di sviluppo di Forza Horizon 6 sia proprio il Giappone, dato che sarebbe insolito guidare per le strade del territorio nipponico senza vedere delle auto così famose.
La scelta del Giappone non sorprende, visto che la comunità di Forza Horizon ha invocato a gran voce questo scenario dopo aver viaggiato tra le strade di luoghi come Colorado, Francia meridionale, Italia settentrionale, Australia, Gran Bretagna e Messico nei videogiochi precedenti.
È lecito credere che Microsoft voglia cercare di accontentare i desideri dei giocatori e cavalcare l'onda dopo il grande successo di Forza Horizon 5 che, in seguito alla pubblicazione su PC e Xbox nel 2021, ha recentemente spopolato anche su PlayStation 5 dopo il debutto della serie sulla piattaforma "rivale" di Sony.
