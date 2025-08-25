Xbox prepara il ritorno di Forza Horizon, possibile l'annuncio al Tokyo Game Show

La presenza di Forza Horizon 6 al Tokyo Game Show 2025 sarebbe una mossa voluta da Microsoft e dagli sviluppatori dei videogiochi della serie Forza per sfruttare il punto forte del nuovo episodio: l'ambientazione. Il prossimo "festival Horizon" dovrebbe tenersi infatti nel cuore del Giappone, stando a un dettaglio trapelato nelle scorse settimane da un produttore di automobili, che ha anticipato la presenza di un tipo di vettura decisamente particolare e disponibile esclusivamente sul territorio nipponico.