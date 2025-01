Forza Horizon 5 arriverà anche su PlayStation, continua l'espansione di Xbox Game Studios

Per Microsoft, si tratta di un passo deciso verso la pubblicazione di tutti i suoi videogiochi su altre console: Forza Horizon 5 è certamente uno dei simboli del marchio Xbox ed è solo questione di tempo prima che la casa di Redmond lanci altre produzioni di rilievo come Halo, Gears of War, Flight Simulator e Starfield anche sulle console rivali. Le indiscrezioni più recenti indicano che l'azienda statunitense presenterà al Nintendo Direct di aprile una versione per Switch 2 di Halo: The Master Chief Collection, la raccolta del suo sparatutto più rappresentativo: dopo la conferma del supporto a Switch 2 e l'annuncio di Forza Horizon 5 su PS5, si pensa che Xbox possa svelarne anche una versione per la prossima console di Nintendo.