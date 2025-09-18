PlayStation 5 si aggiorna: Sony spinge su compatibilità e sostenibilità

Il sistema operativo di PlayStation 5 si aggiorna con due nuove funzioni studiate da Sony per rispondere a due tendenze chiave del settore dei videogiochi contemporaneo: giocare ovunque e consumare meno. La novità principale è la possibilità di associare i controller wireless DualSense e DualSense Edge a più dispositivi contemporaneamente (fino a quattro), passando dall'uno all'altro con una combinazione di tasti.