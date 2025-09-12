PlayStation Family, l'app per gestire l'esperienza di gioco dei figli

Gestione del tempo, filtri per età e controllo spese: il "parental control" creato da Sony per PlayStation 4 e PS5 si sposta su smartphone
Con PlayStation Family, Sony punta a rendere più semplice il dialogo tra genitori e figli sul tema videogiochi. La nuova app, disponibile su smartphone e tablet con sistemi iOS e Android, consente infatti a mamme e papà di configurare e gestire direttamente dal proprio dispositivo l'esperienza di gioco dei figli sulle console ammiraglie dell'azienda giapponese, PS4 e PS5, intervenendo su una serie di fattori.
L'app raccoglie in un'unica interfaccia le principali funzioni di sicurezza già presenti sulle console e le estende con strumenti pensati per l'uso quotidiano, in modo simile a quanto fatto da Nintendo con la sua app proprietaria per gestire l'esperienza su Switch e Switch 2.
Tra le funzioni presenti in PlayStation Family ci sono notifiche in tempo reale sui videogiochi a cui il bambino sta giocando e la possibilità di approvare o rifiutare dal cellulare richieste di tempo aggiuntivo, limitare l'accesso ad alcuni titoli specifici o alle funzioni di comunicazione.
Non mancano i report delle attività giornalieri e settimanali, utili per avere uno sguardo rapido su tempi e abitudini di gioco. La gestione del tempo permette di impostare limiti diversi per ogni giorno della settimana (o di estendere la sessione giornaliera all'occorrenza), mentre la sezione spese consente di aggiungere fondi, visualizzare il saldo e fissare un tetto mensile per gli acquisti su PlayStation Store.
Sul fronte dei contenuti, i filtri per età applicano parametri predefiniti per diverse fasce, con la possibilità di modificare ogni voce in base alle esigenze, mentre completano il pacchetto le impostazioni per le interazioni social e la privacy.
Sony conferma che l'app PlayStation Family riceverà aggiornamenti con ulteriori miglioramenti nel tempo, introducendo funzioni inedite e altre opzioni per rendere l'esperienza di gioco su PlayStation più sicura e spensierata per i propri figli.
