PlayStation Family, l'app per gestire l'esperienza di gioco dei figli

Con PlayStation Family, Sony punta a rendere più semplice il dialogo tra genitori e figli sul tema videogiochi. La nuova app, disponibile su smartphone e tablet con sistemi iOS e Android, consente infatti a mamme e papà di configurare e gestire direttamente dal proprio dispositivo l'esperienza di gioco dei figli sulle console ammiraglie dell'azienda giapponese, PS4 e PS5, intervenendo su una serie di fattori.