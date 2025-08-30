PlayStation: nel futuro di Sony una console "portatile" come Switch

A parlarne è Moore's Law is Dead, canale YouTube autore in passato di anticipazioni sul mondo PlayStation rivelatesi poi corrette. Nella ricostruzione del canale, la "PlayStation 6 portatile" includerebbe una APU di AMD con quattro unità Zen 6c e due unità dedicati al sistema, mentre il comparto grafico sarebbe affidata a 16 unità di calcolo con tecnologia RDNA 5, dotate di frequenza di clock a 1,2 GHz in mobilità e 1,65 GHz con la console posizionata sulla sua base. Così facendo, la macchina spingerebbe i videogiochi oltre la potenza dell'attuale modello base di PlayStation 5.