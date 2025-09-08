Ghost of Yotei, un viaggio digitale nel Giappone del videogame PlayStation

Quando manca poco al debutto ufficiale di Ghost of Yotei, Sony e Sucker Punch Productions hanno presentato un nuovo video che svela alcuni degli scenari che sarà possibile esplorare insieme ad Atsu, protagonista del seguito di Ghost of Tsushima: il nuovo video ci porta alla scoperta delle ambientazioni che comporranno la regione di Ezo in un lungo viaggio sulle note di un lungo brano della colonna sonora.