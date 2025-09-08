Ghost of Yotei, un viaggio digitale nel Giappone del videogame PlayStation

Sucker Punch Productions mostra le ambientazioni dell'attesa avventura in arrivo tra poche settimane su PlayStation 5, offrendo un assaggio della colonna sonora
Quando manca poco al debutto ufficiale di Ghost of Yotei, Sony e Sucker Punch Productions hanno presentato un nuovo video che svela alcuni degli scenari che sarà possibile esplorare insieme ad Atsu, protagonista del seguito di Ghost of Tsushima: il nuovo video ci porta alla scoperta delle ambientazioni che comporranno la regione di Ezo in un lungo viaggio sulle note di un lungo brano della colonna sonora.
Ambientata trecento anni dopo gli eventi del primo capitolo, l'avventura di Ghost of Yotei porterà i possessori di PlayStation 5 a visitare una zona completamente diversa del Giappone, caratterizzata da una varietà che, già da queste prime immagini, sembra di gran lunga superiore rispetto agli scenari apprezzati in Ghost of Tsushima.
Nel viaggio di vendetta che la protagonista Atsu dovrà intraprendere dal 2 ottobre per eliminare i Sei di Yōtei, il videogioco d'azione realizzato da Sucker Punch Productions si estenderà in una serie di ambientazioni digitali differenti e impreziosite da una cura notevole per i dettagli, si tratti di campi di fiori selvatici, creste innevate o le terre pericolose che circondano il Monte Yōtei.
Un piccolo assaggio di questi mondi digitali, creati dalla software house americana per quella che è certamente l'esclusiva PlayStation più importante dell'anno, possono essere ammirati nel nuovo filmato condiviso dallo studio: per festeggiare il recente completamento dello sviluppo del gioco d'azione, il team ha colto l'occasione per presentare una versione estesa di "The North", brano che farà parte della colonna sonora composta per il seguito.
Gli stessi scenari promettono di dar vita a creazioni incredibili da parte della comunità di appassionati di "virtual photography", grazie alla presenza di una modalità fotografica integrata ancora più complessa e ricca di strumenti rispetto al primo capitolo della saga PlayStation.
