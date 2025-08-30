Ghost of Yotei: lancio vicino, completato lo sviluppo dell'esclusiva PlayStation

È tutto pronto per il lancio di quello che è certamente il videogame più atteso dell'autunno dal pubblico PlayStation: Sony e Sucker Punch Productions hanno confermato che Ghost of Yotei, il seguito del gioco d'azione Ghost of Tsushima, ha raggiunto la fase "Gold" di masterizzazione delle copie destinate al commercio, e arriverà regolarmente sul mercato nella data di lancio prevista per il 2 ottobre su PlayStation 5.