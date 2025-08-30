Ghost of Yotei: lancio vicino, completato lo sviluppo dell'esclusiva PlayStation

Il nuovo gioco d'azione di Sucker Punch Productions per PlayStation 5 ha raggiunto la fase "Gold" e si prepara al debutto sul mercato, fissato a ottobre
© Ufficio stampa
È tutto pronto per il lancio di quello che è certamente il videogame più atteso dell'autunno dal pubblico PlayStation: Sony e Sucker Punch Productions hanno confermato che Ghost of Yotei, il seguito del gioco d'azione Ghost of Tsushima, ha raggiunto la fase "Gold" di masterizzazione delle copie destinate al commercio, e arriverà regolarmente sul mercato nella data di lancio prevista per il 2 ottobre su PlayStation 5.
La conferma è arrivata direttamente dallo studio di Bellevue, che ha annunciato la finalizzazione del progetto e la preparazione alla masterizzazione delle copie che saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal mese di ottobre. Con questo traguardo, Sony si prepara a intensificare la campagna marketing per accompagnare l'esordio sul mercato della sua seconda esclusiva di rilievo del 2025 dopo Death Stranding 2.
Ambientato trecento anni dopo gli eventi del primo capitolo, Ghost of Yotei racconterà la storia di una nuova protagonista chiamata a dare la caccia a delle spietate figure che hanno massacrato la sua famiglia: la donna, una guerriera di nome Atsu, potrà sfruttare alcuni degli elementi già apprezzati nell'avventura di Jin Sakai in Ghost of Tsushima, ma al tempo stesso avrà diverse novità che renderanno il suo lungo cammino di vendetta ancora più "libero" e "intenso" rispetto al passato.
Nelle ultime settimane, gli sviluppatori di Sucker Punch Productions hanno mostrato alcune delle armi inedite che sarà possibile sfruttare per affrontare i nemici in battaglia, come la kusarigama, mentre non mancheranno meccaniche di gioco aggiuntive e nuovi strumenti per rendere le missioni da "spettro" ancora più intriganti.
Durante la recente Gamescom 2025, inoltre, Sony ha confermato alla cerimonia inaugurale della Opening Night Live che il gioco d'azione per PlayStation 5 si arricchirà di una nuova "espansione" nel corso del prossimo anno: si tratta di Leggende, modalità cooperativa che permetterà di affrontare missioni per due giocatori oppure sfide di sopravvivenza per quattro giocatori.
Una modalità con lo stesso nome era stata lanciata per supportare l'originale Ghost of Tsushima dopo la sua uscita sul mercato, ma in questo caso sembra che Sucker Punch Productions voglia alzare ulteriormente la proverbiale asticella e garantire ai giocatori su PlayStation un ecosistema multiplayer ancora più ricco di attività e contenuti. La modalità arriverà nel corso del 2026 su PS5 in veste del tutto gratuita.
Commenti (0)