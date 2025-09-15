Wolverine, Venom e il futuro dei videogiochi Marvel di Insomniac e PlayStation

La fuga di notizie, però, ha portato a una serie di ripensamenti e cambi di rotta per Insomniac, che nel 2024 ha condiviso la volontà di non pubblicare contenuti aggiuntivi per Marvel's Spider-Man 2 nonostante, come nel caso del primo gioco, avesse pianificato due DLC incentrati rispettivamente su Carnage e Beetle e un terzo pacchetto che avrebbe dovuto agganciarsi ai film animati della serie Spider-Verse e a un ipotetico terzo capitolo dei videogiochi per PlayStation. Anche per questo motivo, è difficile prevedere delle tempistiche affidabili per Marvel's Venom: nel documento trapelato nella fuga di dati, la pubblicazione era già stata rimandata al 2027.