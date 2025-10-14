PlayStation 6 e la nuova Xbox puntano al 2027, due visioni diverse per le console di prossima generazione

Per il momento, però, nulla di tutto ciò è confermato: Sony e Microsoft hanno soltanto ribadito di lavorare alle nuove generazioni di console PlayStation e Xbox e di aver instaurato una nuova collaborazione per lavorare con AMD alle prossime piattaforme. È lecito credere che informazioni più concrete da parte dei due colossi dei videogiochi possano arrivare nel corso del 2026, quando saranno passati ormai sei anni dal lancio di PS5 e Xbox Series X/S.