Ecco Xbox Series X: la nuova generazione è arrivata

Un oggetto più compatto e leggero di quanto non apparisse in foto o in video e non necessariamente da posizionare sotto al televisore in verticale: Microsoft ha pensato ai nostri salotti e ai nostri media center, e grazie a pratici piedini in gomma sarà semplicissimo disporre la nuova console "sdraiata". Delle prestazioni parleremo presto in una serie di nuovi contenuti, ma esteticamente e dal punto di vista delle funzionalità sembra esserci tutto quello che serve.

A partire dalla potenza, che sulla carta pone la nuova console di Microsoft ai vertici della "battaglia" con la rivale PlayStation 5 (ve la mostreremo a breve, state sintonizzati!), e poi grazie all'espandibilità garantita dallo slot posteriore, capace di accettare cartucce di memorie allo stato solido per estendere la non esorbitante capacità interna (1 TB, ma non tutti saranno utilizzabili dai giocatori). E per chi non ha bisogno di tutta questa potenza, magari perché non intende ancora passare a un televisore 4K? C'è la versione economica, Xbox Series S, che è fatta apposta per chi non pretende di giocare "al massimo".

IGN

La console, però, si mette nel mobile e tendenzialmente viene dimenticata: più importante è certamente il controller, la nostra interfaccia con i mondi virtuali che vengono dipinti sui nostri schermi. Il controller di Xbox Series X e Series S si presenta più coeso e compatto rispetto al joypad che ha accompagnato la generazione Xbox One. Il peso è stato ritoccato per renderlo ancora più comodo, presenta una nuova croce digitale più precisa e ispirata ai controller "professionali" della serie Elite e, finalmente, propone un tasto per attivare direttamente la condivisione dei contenuti con gli amici, uno dei punti di forza di PlayStation 4 nella generazione che sta per chiudersi.

Nei prossimi giorni potremo parlarvi più approfonditamente dell'esperienza "di gioco" che la nuova Xbox sta per portare nelle nostre case, quindi restate sintonizzati sulle pagine di Mastergame!

