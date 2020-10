Videogiochi: una Xbox Series X di 200 metri compare in Flight Simulator

IGN

Da quando Xbox Series X ha svelato le sue forme, il mondo del web si è scatenato in una valanga di meme e creazioni divertenti. Quasi a riprendere la scia di ilarità che ha accompagnato l'esordio della console next-gen di Microsoft è stato il video pubblicato in rete da un utente Reddit che ha pensato di piazzarne una alta 200 metri in Flight Simulator, nel centro del quartier generale dell'azienda a Redmond.