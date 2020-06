PlayStation 5: la nuova console è già oggetto di immagini divertenti

La forma "sbucciata" e caratteristica dell'ammiraglia Sony ha dato il via a una serie di curiosi meme, che la vedono protagonista sia in posizione verticale così come mostrata durante il reveal, sia in quella in orizzontale molto più bersagliata dagli utenti.

La PS5 diventa dunque una pratica macchina per il caffè, con tanto di controller DualSense abbinato, per poi trasformarsi nella torre di Sauron dalla quale spunta l'iconico occhio maligno del villain de Il Signore degli Anelli. Non mancano le forme animali. come il becco di quest'anatra alquanto futuristica, e gli abbinamenti a imponenti grattacieli, che la vedono svettare nel panorama turistico della città di Dubai. Ma la reintepretazione più comune è stata quella della console in versione copricapo, che vede protagonisti Papa Francesco e Cell, uno dei nemici più temibili della seria a cartoni giapponesi Dragon Ball.

