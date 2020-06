PlayStation 5 si mostra al mondo: ecco la visione di next-gen secondo Sony

È stata una conferenza intensa quella tenuta da Sony per presentare il futuro del marchio PlayStation: dopo aver svelato tanti giochi in arrivo sulla nuova console a partire da fine anno, la casa giapponese ha finalmente mostrato l'aspetto di PlayStation 5 : una console dal design futuristico, che mescola tinte bianche e nere e le enfatizza con led blu capaci di dare un tocco di modernità alla nuova piattaforma videoludica.

Con un video ufficiale, Sony ha finalmente tolto i veli dalla sua console di nuova generazione, che arriverà in una duplice edizione: la prima includerà un lettore Blu-ray 4K, la seconda sarà invece votata a un uso esclusivamente digitale. Vista l'assenza del lettore ottico in uno dei due modelli, il modello "digital only" della console si adatta offrendo un design simmetrico e, se possibile, ancora più elegante.

Sony ha colto l'occasione per mostrare i primi accessori in arrivo al lancio di PlayStation 5: dalla stazione di ricarica, in grado di ospitare due controller DualSense, alla nuova HD Camera che si collegherà direttamente alla console, senza dimenticare il telecomando ufficiale e l'headset wireless Pulse 3D, che sfrutterà verosimilmente la nuova tecnologia di audio tridimensionale menzionata a più riprese da Mark Cerny durante la presentazione di PS5.

Al momento mancano i dettagli più importanti, come il prezzo e la data di lancio della console sul mercato italiano, ma finalmente abbiamo un'idea chiara del design che avrà la nuova console. Che, per la gioia di molti, potrà essere posizionata sia in verticale e in orizzontale, come confermato da Sony dopo la conferenza.

