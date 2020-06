PS5: Sony annuncia la nuova data per la presentazione dei giochi

Dopo il rinvio in seguito al caso Floyd, Sony ha svelato la nuova data ufficiale per l'evento di presentazione dei giochi in arrivo su PlayStation 5: la casa nipponica terrà uno showcase dedicato ai videogames disponibili sulla console di nuova generazione il prossimo giovedì, 11 giugno, alle ore 22:00, in una conferenza che sarà trasmessa in streaming su Twitch e YouTube.