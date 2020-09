Xbox Series S, la console di Microsoft scatena l'ilarità dei fan in rete

Xbox Series S ha fatto finalmente la sua entrata trionfale nelle prime ore d ella giornata di ieri con tanto di prezzo al pubblico . Com'era stato per la sua concorrente PlayStation 5 , che aveva già scatenato i fan in rete a causa del suo design per nulla convenzionale , stessa sorte è toccata all'appena nata console next-gen entry-level di Microsoft che è stata inondata di una serie di meme divertenti sui social . Ve ne proponiamo alcuni tra i più divertenti.

A prima occhiata, il design della nuova Xbox richiama la forma di una cassa altoparlante o di uno stereo anni '90, per cui alcuni di meme più divertenti si sono concentrati su questa sua caratteristica.

Non sono mancate le citazioni a famosi cartoni o film di animazione, come quella di Spongebob Squarepants, in cui la console ha assunto le sembianze del malvagio Plankton o di uno dei simpatici personaggi di Minions.

C'è chi l'ha immaginata come un perfetto dispositivo per gli ordini a portar via in un qualsiasi fast-food o come fornello a induzione su cui far cuocere cibi prelibati, oppure come biscotto Oreo.

Per restare in ambiente domestico, sembra che per alcuni utenti Xbox Series S possa all'occorrenza trasformarsi anche in un mobile per il salotto o persino in una pratica e lavatrice compatta da tenere nel proprio bagno.

Meme divertenti o meno, il lancio della nuova console di casa Microsoft lascia presagire che finalmente il periodo del lungo lockdown stia diventando lentamente un ricordo e che finalmente i giocatori potranno celebrare a breve l'arrivo di una nuova generazione videoludica.

