Xbox Series S è ufficiale: ecco il prezzo della console entry-level di Microsoft

La generazione di console di PlayStation 5 e Xbox Series X sarà ricordata probabilmente per il lungo scontro a distanza tra Sony e Microsoft: entrambe le aziende sembrano voler scrutare molto attentamente la situazione, aspettando un passo falso dell'altra per dare il colpo di grazia alla rivale, ed è per questo che quando mancano verosimilmente circa due mesi al debutto delle due piattaforme, non sappiamo ancora prezzo e data di lancio delle console che prenderanno il posto di PS4 e Xbox One. Microsoft, però, ha finalmente fatto la sua mossa .

Un video apparso in rete ha inizialmente svelato il design di Xbox Series S, il modello entry-level della sua piattaforma di nuova generazione che affiancherà l'ammiraglia, svelando i dettagli che il pubblico aspetta con ansia: stando alle indicazioni, Xbox Series S e Xbox Series X saranno lanciate il 10 novembre, rispettivamente al prezzo di 299 e 499 dollari, e saranno acquistabili a rate grazie alla formula di pagamento rateale Xbox All Access.

La notizia è stata accompagnata da un primo sguardo al design di Xbox Series S, molto più simile all'aspetto di Xbox One che a quello di Series X: posizionando entrambe le console verticalmente, Series S appare un po' più bassa e larga circa la metà rispetto alla sorella maggiore, mentre sul lato (o in alto, scegliendo di posizionare la console in orizzontale) spicca una gigantesca griglia di ventilazione che dovrebbe consentire verosimilmente una migliore dissipazione del calore generato dalle CPU e GPU di nuova generazione, entrambe prodotte da AMD.

A quanto pare, Xbox Series S sarà disponibile in una versione esclusivamente digitale, come per il modello più economico di PlayStation 5.

Dopo l'enorme numero di articoli apparsi in rete quando negli Stati Uniti è notte fonda, Microsoft si è limitata inizialmente a condividere un meme sul suo profilo Twitter, per poi ufficializzare il tutto confermando non solo il design di Xbox Series S, ma anche il prezzo a cui la casa di Redmond sta puntando: per l'azienda, infatti, i 299 dollari rappresentano il target ideale, ma non ancora il prezzo ufficiale.

Nel tweet, Microsoft ha confermato che Xbox Series S offrirà performance di nuova generazione all'interno della console Xbox più piccola di sempre. L'azienda promette nuovi aggiornamenti molto presto, ed è probabile che il chiacchierato evento di settembre, già menzionato nelle scorse settimane, possa tenersi nei prossimi giorni per svelare (finalmente!) anche la data di lancio delle due console.

