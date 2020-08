Videogiochi: cresce l'attesa per Xbox Series S, arrivano le prime conferme

Microsoft sta lavorando alacremente per plasmare il futuro del brand Xbox: se nell'immediato l'attenzione sarà rivolta a Project xCloud , la piattaforma di streaming che arriverà il 15 settembre sul mercato italiano, l'autunno porterà con sé una nuova generazione di device guidata dall'ammiraglia Xbox Series X , attualmente definita come la console più potente al mondo. Il piano della casa di Redmond, però, sembra essere più complesso, ed ecco entrare in causa il modello Series S : una console next-gen destinata al mercato entry-level.

Di questa versione più economica, nome in codice Lockhart, si parla ormai da tempo. Si vocifera che Microsoft possa svelarla durante un evento in streaming che si terrà entro la fine di agosto, ma una serie di foto trapelate in rete sembrano averne confermato l'esistenza anzitempo.

Nelle scorse ore, infatti, un utente che aveva acquistato un tradizionale controller per Xbox One ha ricevuto una nuova versione del joypad, più precisamente quella che sarà inclusa all'interno di Xbox Series X, ma nell'inedita colorazione bianca. Questo elemento ha scatenato l'interesse del giocatore, che ha studiato più approfonditamente gli elementi presenti sulla confezione della periferica prima di scorgere i riferimenti al chiacchierato modello Xbox Series S.

La console entry-level del marchio Xbox, dunque, esiste e sarà verosimilmente annunciata dall'azienda americana nel corso del prossimo evento Inside Xbox, che dovrebbe fornire ulteriori dettagli sul fattore retrocompatibilità e presentare nel dettaglio il nuovo ecosistema Xbox, che sarà composto per l'appunto dagli attuali modelli Xbox One S e Xbox One X, ma anche dalle nuove console Xbox Series S, Xbox Series X e dalla piattaforma streaming Project xCloud.

Microsoft farà probabilmente chiarezza indicando la piattaforma ideale a seconda dell'utilizzo, dal momento che una gamma così ampia di dispositivi potrebbe creare una certa confusione verso coloro che fossero interessati all'acquisto di una console.

Ciò che è certo è che la gamma di nuova generazione della casa statunitense includerà due modelli, uno più accessibile e l'altro pensato per un'esperienza senza compromessi, che dovrebbero differire tra loro esclusivamente per la presenza di una scheda grafica differente, più o meno performante a seconda del modello, così da soddisfare le esigenze di chiunque.

