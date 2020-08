Halo Infinite: il multiplayer sarà gratuito, fluidità senza precedenti su Xbox Series X

Uno dei temi del momento per il mondo dei videogiochi è certamente Halo Infinite , nuova esclusiva del catalogo Xbox fresca di presentazione all'ultimo Showcase organizzato da Microsoft. Il nuovo capitolo della saga più popolare creata dalla casa di Redmond, che sembra non aver convinto da un punto di vista prettamente estetico, tenterà di creare una community quanto più ampia possibile con l'adozione di modello free-to-play per il suo multiplayer .

A confermarlo ci ha pensato la stessa Microsoft, che dopo alcune indiscrezioni trapelate in rete ha confidato che il comparto multigiocatore di Halo Infinite sarà distribuito gratuitamente per permettere a chiunque di poter giocare, a prescindere dall'acquisto di una copia dello sparatutto o della presenza di un abbonamento alla piattaforma Game Pass.

I giocatori che decideranno di acquistare Xbox Series X potranno sfruttare la maggiore potenza offerta dall'hardware di nuova generazione per godere di una fluidità senza precedenti grazie alla modalità a 120 fotogrammi per secondo, che assicurerà partite online frenetiche e avvincenti. Microsoft promette ulteriori dettagli nelle settimane a venire, probabilmente durante il prossimo Showcase ufficiale.

Halo Infinite, la cui uscita resta fissata alla fine dell'anno (in concomitanza con il debutto nei negozi di Xbox Series X), tenterà dunque di rappresentare sia un nuovo inizio per coloro che sono interessati a vivere la storia di Master Chief, sia un nuovo punto di riferimento per i giochi multiplayer online: in tal senso, la scelta di adottare un modello free-to-play potrebbe mettere in difficoltà persino mostri sacri come Fortnite, che proprio grazie alla disponibilità a costo zero si è assicurata una larga fetta di giocatori.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!