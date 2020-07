Videogiochi: da Halo Infinite a Fable, tutte le novità in arrivo su Xbox Series X

Microsoft ha aperto la conferenza con una breve introduzione cinematografica del nuovo capitolo di Halo in sviluppo presso 343 Industries, prima di lasciar spazio al gameplay: nove minuti alla scoperta di quello che sarà un vero e proprio open-world in cui il protagonista, Master Chief, sarà accompagnato da un nuovo personaggio umano (chiamato Pilota). Insieme, i due dovranno affrontare la minaccia degli Esiliati guidati da un nuovo e temibile leader.

Se la demo ha mostrato una build potenzialmente ancora indietro nello sviluppo, al termine del video è arrivata la conferma che Halo Infinite rispetterà la vetrina di lancio prevista e uscirà su PC, Xbox One e Series X entro la fine dell'anno. Dal termine della demo, è arrivata una carrellata di tante produzioni inedite e vecchie conoscenze che si sono mostrate in nuovi filmati ufficiali: dagli zombi di State of Decay 3, nuovo capitolo della saga di Undead Labs che si è mostrato con uno spettacolare trailer in computer grafica, alle corse di Forza Motorsport, il prossimo episodio della saga automobilistica di Turn10 Studios.

C'è stato tempo per scoprire nuovi tasselli dell'intrigante Everwild, il nuovo gioco fiabesco di Rare, prima di lasciarsi conquistare dalla storia di Tell Me Why, la nuova avventura episodica di Dontnod Entertainment (Life is Strange) che ci metterà nei panni di un personaggio transgender. Prima di lasciarsi ancora andare al futuro, Microsoft pensa anche al presente e mostra le ottimizzazioni di alcuni giochi first-party sulla nuova console Xbox Series X, con Ori and the Will of the Wisps a fare da mattatore con il suo supporto ai 120 fotogrammi per secondo.

Se molti dei giochi che arriveranno su Xbox Series X si trovano ancora in una fase embrionale, Microsoft ha pensato di ingannare l'attesa con altre novità da parte di Obsidian: il nuovo DLC di The Outer Worlds, intitolato Peril on Gorgon, amplierà il gioco di ruolo con nuove storie tutte da scoprire, mentre il bizzarro ma interessante Grounded ci permetterà di vivere una versione videoludica di "Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi". Il team di sviluppo, però, non si è limitata a mostrare i progetti a breve termine, ma ha offerto anche una visione del suo futuro con Avowed, nuovo gioco di ruolo dalle tinte fantasy che sarà disponibile su Xbox Series X e PC nei prossimi anni.

I ragazzi di Interior/Night, nuovo team composto da ex-sviluppatori di Quantic Dream, hanno svelato lo sviluppo di un'interessante graphic novel dal titolo As Dusk Falls, prima di una fugace apparizione di Ninja Theory con il suo Senua's Saga: Hellblade 2. Il seguito dell'avventura psicologica sarà ambientato in Islanda, come mostrato da una breve clip condivisa dal team britannico. A seguire, Double Fine Productions ha mostrato un nuovo filmato che conferma la collaborazione con l'attore e musicista Jack Black, che presterà la sua voce per un brano della colonna sonora di Psychonauts 2.

Fa certamente uno strano effetto vedere Bungie in uno showcase di Microsoft dopo l'apparizione di un episodio di Halo, ma gli sviluppatori di Seattle hanno deciso di sfruttare l'occasione per annunciare l'arrivo di Destiny 2 su Xbox Game Pass con tanto di pacchetto completo delle espansioni lanciate finora. Persino il nuovo contenuto aggiuntivo, Oltre la Luce, sarà disponibile al lancio sulla piattaforma della casa di Redmond: gli sviluppatori lo hanno confermato con un breve assaggio delle nuove sottoclassi basate sui poteri dell'Oscurità.

A sorpresa, un trailer criptico ha mostrato lo sviluppo di STALKER 2, serie post-apocalittica che ci porterà in un mondo devastato dai disastri di Chernobyl. Il trailer mostrato dagli sviluppatori ha fatto un'ottima impressione e ha preceduto l'annuncio di un'altra novità, Warhammer 40,000: Darktide. Il nuovo gioco di Fatshark arriverà nel 2021 e ci proietterà nel mondo di Tertium per nuove avventure da vivere in compagnia di altri tre amici. Enhance ha svelato l'arrivo di Tetris Effect: Connected, versione rivista e migliorata del gioco in arrivo a fine 2020, mentre dagli autori di Steamworld arriverà The Gunk, nuovo gioco d'azione tridimensionale che è parso molto interessante.

Sul finire della conferenza, è arrivato un nuovo trailer del prossimo gioco horror di Bloober Team, The Medium, che ha mostrato come la casa polacca sia intenzionata a esplorare gli orrori di due mondi paralleli, mentre il sodalizio tra Microsoft e gli sviluppatori giapponesi sembra continuare grazie all'accordo con SEGA, che porterà su Xbox Phantasy Star Online 2 e la nuova espansione New Genesis. Slimegate Entertainment ha offerto un primissimo assaggio di quella che sarà la scoppiettante campagna single-player di CrossfireX, realizzata in collaborazione con Remedy Entertainment, prima di lasciare spazio al classico "one more thing": Playground Games è salita in cattedra per svelare il reboot di Fable, gioco di ruolo fantasy creato originariamente dai Lionhead Studios di Peter Molyneux, il cui lancio è momentaneamente avvolto nel mistero.

Microsoft ha confermato che tutti i giochi svelati durante lo Showcase arriveranno su Xbox Game Pass, servizio che continua a crescere a dismisura e che il prossimo settembre accoglierà anche Project xCloud, piattaforma di streaming che consentirà di giocare a tutti i titoli presenti nel catalogo su tablet e smartphone senza costi aggiuntivi. Phil Spencer, responsabile della divisione Xbox, ha confermato che la nuova console Xbox Series X sarà disponibile entro fine anno (stando alle parole di un altro dirigente esecutivo di Microsoft, la piattaforma arriverà a novembre), ma per scoprire il prezzo e la data di lancio ufficiale toccherà attendere verosimilmente ancora un mese.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!