Xbox Series X, un evento per scoprire i videogiochi di nuova generazione

Dopo settimane di speculazioni, è finalmente arrivata l'ufficialità: Microsoft ha confermato che tra poche settimane si terrà un nuovo evento dedicato ai giochi che saranno disponibili su Xbox Series X dal lancio della nuova console in poi, con le produzioni firmate dalla scuderia Xbox Game Studios a fare da apripista per la possibile presenza di alcuni partner di terze parti. Ci sarà, dunque, l'attesissimo Halo Infinite , ma anche qualche gioco multipiattaforma che si mostrerà al pubblico su quella che si prospetta la console più potente del mondo.

L'evento si terrà giovedì 23 giugno alle ore 18:00 sui maggiori servizi di streaming e video on demand: stando alle indicazioni, oltre a 343 Industries con il suo Halo ci sarà anche Ninja Theory con Hellblade 2: Senua's Sacrifice, mentre potrebbe esserci finalmente spazio per Playground Games e il presunto nuovo capitolo di Fable, uno tra i graditi ritorni (insieme al chiacchierato reboot di Perfect Dark) che dovrebbero allietare la serata dei fan Xbox.

Tra le novità, la casa di Redmond potrebbe svelare anche l'acquisizione di nuovi studi: si parla di un possibile interesse in uno studio polacco, tra Bloober Team (Layers of Fear), Techland (Dying Light), The Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter) e The Farm 51 (Get Even). Uno tra questi team potrebbe aggiungersi alle quindici aziende che compongono Xbox Game Studios e rafforzare così la presenza del colosso dell'intrattenimento nel continente europeo.

Microsoft potrebbe conservare ancora qualche cartuccia per rispondere alle mosse di Sony, che a sua volta ha deciso di non mostrare tutto ciò che ha in sviluppo durante lo scorso evento dedicato ai giochi per PS5 e terrà verosimilmente una seconda presentazione ad agosto.

Si prospetta, insomma, un'avvincente lotta colpo su colpo per le due console next-gen, che arriveranno sul mercato entro la fine dell'anno.

