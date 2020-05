Xbox Series X: tutti i giochi svelati da Microsoft durante l'evento Inside Xbox

I giochi presentati durante l'evento sono stati di vario genere: dagli sparatutto fantascientifici come Bright Memory Infinite, un videogioco incredibile da vedere e realizzato da una singola persona, alle avventure horror ispirate alle opere di Giger, come l'inquietante Scorn. Dalle corse fuoristrada di DiRT 5 alle investigazioni paranormali di The Medium, il gioco creato dagli autori di Layers of Fear che sarà sospeso tra due mondi e vedrà il coinvolgimento dell'autore della colonna sonora di Silent Hill.

Di seguito potete scoprire i trailer ufficiali di tutti i giochi presentati durante l'evento:

Assassin's Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chorus

DiRT 5

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

Nonostante il gran numero di annunci e il ritmo scoppiettante dei primi minuti, con tanti reveal in rapida successione, l'evento ha probabilmente tradito le aspettative di molti fan che speravano di assistere a dimostrazioni in tempo reale del gameplay di alcuni dei giochi che arriveranno al lancio di Series X. I giochi mostrati, molti dei quali sono particolarmente interessanti, non sono serviti a evitare la pioggia di "non mi piace" che ha colpito la replica del video su YouTube.

Ciò nonostante, è bene ricordare che quello di maggio è solo il primo di una lunga serie di eventi e appuntamenti digitali durante i quali Microsoft presenterà la console e i suoi giochi, dunque la scelta di mostrare poco (o nulla) dei videogames realizzati dagli sviluppatori third-party non deve trarre in inganno. Il prossimo appuntamento è previsto per il mese di giugno, con l'azienda che presenterà alcune delle funzionalità della sua nuova console e probabilmente anche una versione economica che potrebbe prendere il nome di Xbox Series S.

