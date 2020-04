Assassin's Creed, tutto pronto per il nuovo episodio: segui la presentazione in diretta

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato l'imminente presentazione del nuovo capitolo di Assassin's Creed , che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe portare i giocatori a vivere una nuova avventura ispirata alla mitologia norrena. Oggi, Ubisoft e l'artista Bosslogic hanno unito le forze per presentare al mondo la visione per il nuovo episodio, che arriverà sul mercato entro la fine dell'anno. Con un evento in streaming appena iniziato, la software house presenta l'erede di Assassin's Creed Origins e Odyssey.

Con una trasmissione in diretta, l'artista Bosslogic presenterà alcuni artwork realizzati per stuzzicare i fan con indizi sull'ambientazione, i personaggi e le vicende che potremo vivere nel nuovo episodio. Bosslogic, vero nome Kobe Abdo, si era fatto notare sui social grazie ai suoi artwork dedicati al mondo dell'intrattenimento, al punto da essere ingaggiato da Marvel per la realizzazione di un poster di Avengers: Endgame.

Non stupisce che l'azienda abbia scelto proprio Bosslogic per mostrare le ambientazioni del nuovo episodio di Assassin's Creed: la diretta è già in corso sui profili Twitch, Mixer, Twitter e YouTube di Assassin's Creed, con ulteriori dettagli sul titolo, sulla data di lancio e le piattaforme di destinazione che arriveranno verosimilmente al termine dell'evento.

