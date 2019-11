Il prossimo Assassin's Creed sarà presentato insieme a PS5, tra vichinghi e Asgard

Le indiscrezioni sull'ambientazione scandinava circolano già da tempo, quando il gioco era conosciuto con il nome in codice di Kingdom: nella mitologia norrena, il termine Ragnarok indica la battaglia finale tra le potenze della luce e dell'ordine e quelle delle tenebre e del caos, in seguito alla quale l'intero mondo verrà distrutto e quindi rigenerato. Un argomento accennato nell'ultimo God of War e che potrebbe essere alla base della prossima avventura di Kratos e Atreus.

Tornando ad Assassin's Creed, Ragnarok includerebbe tutta la Scandinavia e gran parte dell'Inghilterra, tra cui Londra e Plymouth, e dovrebbe seguire il filone narrativo dei precedenti capitoli, proponendo sequenze e sezioni di gameplay in epoche diverse tra loro e narrando le storie dei membri della Prima Civilizzazione, responsabili della creazione dei Frutti dell'Eden e dell'intera razza umana. Il gioco dovrebbe includere inoltre due meccaniche a lungo richieste dalla community, come il combattimento navale e il reclutamento di nuovi membri per la Confraternita.

I giocatori potranno scegliere il sesso del protagonista, come già successo in Odyssey, ma questa volta la scelta non avrà impatto sulla storia. L'eroe avrà il nome di Jora e diventerà un Assassino durante l'avventura, esplorando regni come Asgard o Jotunheim. Non mancheranno figure del calibro di Odino o Loki, che avranno un ruolo importante nella storia insieme al leggendario Yggdrasil.

Qualche dettaglio, inoltre, sul periodo di lancio: stando alle indiscrezioni, il primo video sarà mostrato a febbraio 2020, durante evento di presentazione di PlayStation 5.

