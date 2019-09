Torna il Discovery Tour di Assassin's Creed: a spasso nell’Antica Grecia

La modalità sarà disponibile gratuitamente dal 10 settembre per i possessori di Assassin's Creed Odyssey su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e permetterà di esplorare il vasto open-world di gioco attraverso venti diverse regioni e più di 300 "fermate" nelle città più famose, in veri e propri tour che avranno come tema anche la filosofia, spiegandone abitudini quotidiane, guerra e mitologia.



I visitatori potranno prendere parte a questa impressionante ricostruzione 3D itinerante personalizzando il proprio avatar in diversi modi e sbloccando diversi traguardi mettendosi alla prova con un divertente quiz finale.