Xbox Series X si svela al microscopio: un mostro di potenza per i videogiochi di domani

La casa di Redmond ha confermato l'adozione di un nuovo processore da otto core con tecnologia Zen 2 e una scheda grafica da 12 TeraFLOPs, entrambi prodotti da AMD e capaci di spingere le prestazioni di Xbox Series X ai livelli (se non oltre) di PC di fascia elevata.

Per fare un pratico esempio, Microsoft ha mostrato Gears 5 in azione su Series X alla risoluzione di 4K e 60fps con il massimo livello di dettagli raggiungibile su computer, promettendo inoltre che il multiplayer potrà spingersi su una fluidità doppia (120 fotogrammi per secondo).

Xbox Series X: ecco come sarà all'interno la nuova console di Microsoft IGN 1 di 13 IGN 13 di 13 IGN 13 di 13 IGN 13 di 13 IGN 13 di 13 IGN 13 di 13 IGN 13 di 13 IGN 13 di 13 IGN 13 di 13 IGN 10 di 13 IGN 11 di 13 IGN 12 di 13 IGN 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci Uno sguardo al cuore della piattaforma di nuova generazione della casa di Redmond, in arrivo a fine anno sul mercato

La console includerà una memoria di ultima generazione (16 GB di tipo GDDR6, dei quali 13 a disposizione degli sviluppatori) e un disco a stato solido da 1 TB di tipo NVMe, che permetterà ai giocatori di avviare istantaneamente i videogiochi installati al suo interno.

Qualora lo spazio non dovesse bastare, sul retro di Xbox Series X ci sarà uno slot per alloggiare periferiche d'archiviazione esterne simili alle vecchie Memory Card di PS1, che replicheranno velocità e tecnologia del disco a stato solido interno.

Xbox Series X, gli scatti del nuovo controller IGN 1 di 7 IGN 2 di 7 IGN 3 di 7 IGN 4 di 7 IGN 5 di 7 IGN 6 di 7 IGN 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci Microsoft sceglie la strada della continuità per il nuovo joypad della sua prossima console, ma non mancheranno le novità interessanti

A livello di accessori, Xbox Series X offrirà un nuovo controller esteticamente molto simile a quello precedente, ma impreziosito da una nuova tecnologia wireless capace di ridurre estremamente la latenza.

Il joypad includerà un nuovo tasto per la cattura di foto e video da condividere con gli amici, oltre a una nuova croce direzionale adatta a tutti i gusti e due grilletti migliorati con una texture antiscivolo che renderà più confortevole la presa durante lunghe sessioni di gioco.

E a proposito di giochi, Microsoft ha confermato che grazie alla sua potenza e architettura, Xbox Series X permetterà di avviare molto più rapidamente i videogame consentendo ai giocatori di iniziare a giocare in una manciata di secondi.

Nel video in alto, l'azienda mostra come il survival State of Decay 2 si avvii dopo pochi istanti su Series X mentre la versione One X, attualmente la console più potente sul mercato, necessiti di quasi un minuto per completare il caricamento.

Il bello è che la presenza di una memoria così ampia e un disco a stato solido permetteranno alla console di mantenere in esecuzione almeno tre giochi (a seconda delle loro caratteristiche) e di caricarli istantaneamente, riducendo ulteriormente i tempi morti.

In un secondo video, l'azienda mostra in azione la funzionalità Quick Resume passando con estrema rapidità da Forza Motorsport 7 a Ori and the Blind Forest: Definitive Edition e altri videogiochi. Il risultato è davvero incredibile.

Microsoft ha infine mostrato le potenzialità di alcuni giochi come Minecraft, che grazie alla maggior potenza di Xbox Series X e al supporto nativo a nuove tecnologie come il Ray Tracing permetterà di stravolgere il comparto grafico e dar vita a giochi di luci e ombre realistici.

Tutti i videogiochi già acquistati dai giocatori godranno di miglioramenti nelle performance o di veri e propri stravolgimenti dal punto di vista tecnico, senza oltretutto la necessità di dover acquistare per la seconda volta un gioco già in possesso grazie alla caratteristica Smart Delivery.

Xbox Series X: la potenza della console nelle luci e ombre di Minecraft IGN 1 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 14 di 14 IGN 10 di 14 IGN 11 di 14 IGN 12 di 14 IGN 13 di 14 IGN 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci Grazie al supporto nativo alla tecnologia Ray Tracing, il videogioco più popolare del mondo sarà impreziosito da un comparto grafico più realistico e accattivante che mai

Insomma, mentre in casa Sony si sceglie di continuare a lavorare in silenzio, Microsoft sta aggredendo il mercato proponendo aggiornamenti e dettagli con sorprendente regolarità sulla sua ammiraglia di nuova generazione.

L'uscita, nonostante la pandemia del Covid-19, è stata confermata per la fine del 2020. Il futuro dei videogiochi, anche grazie alla nuova console dell'azienda americana, si prospetta davvero radioso.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!