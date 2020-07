Destiny: tra battaglie e peccati di gola nel libro di ricette ufficiali del videogioco

Il mondo dei videogiochi si è sempre contraddistinto per le sue innumerevoli sfaccettature, che hanno abbracciato argomenti come la moda, la musica e persino la gastronomia. Maestra della cucina si è rivelata Bungie , che con il suo Destiny: The Official Cookbook inaugura una stagione ricca di racconti relativi al suo videogioco, ma soprattutto di gustose ricette accuratamente scelte tra le preferite dei personaggi di Destiny 2 .

Tgcom24 e Mastergame vi svelano in anteprima quattro ricette che potrete trovare all'interno del libro (in vendita sulle pagine di Bungie Store), appartenenti ad alcuni dei protagonisti dello sparatutto: Banh Mi Burgers, Elotes e Particelle Corrotte al Cioccolato Fondente, tre piatti amatissimi dal Ramingo, e Gambas al Ajillo, una delle pietanze più amate dalla Strega Ikora Rey.

BAHN MI BURGERS

- Difficoltà: Facile

- Tempo di preparazione: 45 minuti

- Tempo di cottura: 30 minuti

- Porzioni: 4 persone

- Informazioni nutrizionali: nessuna

INGREDIENTI

Per i burger di maiale:

- 30 gr di olio di colza

- 1 scalogno tritato

- 2 porri tritati, solo parte verde e bianca del gambo

- 450 gr di carne di maiale

- 5 gr di zenzero grattugiato

- Scorza di un lime

- 15 gr di salsa di pesce

- 5 gr di salsa di soia

- 2,5 gr di olio di sesamo



Per i burger:

- 4 panini

- 45 gr di Burro Corrotto

- Aglio in polvere

- Maionese

- Paté

- 1 cetriolo a fettine

- 2 jalapeño a fettine

- Coriandolo

- Verdure sottaceto

PREPARAZIONE

Per i burger di maiale:

1. Mettete una padella a scaldare a fuoco medio. Saltate scalogno e porri nell’olio di colza per circa 5 minuti finché non appassiscono. Riponete la padella lontano dalla fiamma e lasciate raffreddare.

2. Unite insieme in una ciotola lo scalogno e i porri saltati con carne di maiale, zenzero, lime, salsa di pesce e olio di sesamo. Una volta amalgamato l’impasto, formate 4 burger.

3. Mettete una griglia a scaldare su fiamma viva. Ungetela anche con spray antiaderente e mettete i burger a cuocere da un lato per 4 minuti. Quindi girateli e cuoceteli ancora per 5 minuti o finché la carne non abbia raggiunto una temperatura interna di 70°C. Trasferiteli quindi su di un piatto e lasciateli riposare.



COMPOSIZIONE E IMPIATTAMENTO

4. Preriscaldate il forno sulla modalità Grill. Riponete i panini tagliati in due su una teglia ricoperta da carta oleata. Spalmate l’interno di ogni fetta con il Burro Corrotto e un pizzico di aglio in polvere. Riponete in forno e lasciate tostare finché i bordi del pane non siano completamente dorati.

5. Spalmate la parte superiore dei panini con la maionese e ricoprite la parte inferiore con il paté. Mettete al loro interno le fettine di cetriolo, jalapeño e coriandolo e riponete su di essi il burger di maiale. Aggiungete infine le verdure sottaceto e chiudete il panino.

PARTICELLE CORROTTE DI CIOCCOLATO FONDENTE

- Difficoltà: Media

- Tempo di preparazione: 40 minuti

- Tempo di cottura: 20 minuti

- Porzioni: 32

- Informazioni nutrizionali: Latticini; Noci; Vegetariano

INGREDIENTI

- 65 gr di nocciole

- 160 gr di cioccolato fondente al 100%

- 80 gr di cioccolato amaro

- 1 cucchiaino di cardamomo macinato

- Sale marino in scaglie (opzionale)

PREPARAZIONE

1. Preriscaldate il forno a 175°C. Mettete le nocciole su una teglia da forno e lasciate cuocere per 10 minuti o fino a quando appariranno leggermente tostate. Giratele ogni tanto.

2. Riempite una pentola capiente con acqua e portare a bollore su fiamma medio-alta. Ponete la cioccolata nel cestello superiore della pentola o in una ciotola capiente a bagnomaria. Mescolate fino a completo scioglimento. Aggiungete infine il cardamomo e amalgamate bene il tutto.

3. Per modellare le particelle corrotte, avrete bisogno di uno stampo in silicone a forma di mini-piramidi (ogni pezzo dovrebbe avere una dimensione di circa 2,5 cm). Riempite ciascuno di essi con 1/3 del cioccolato fuso. Ponete 1 nocciola tostata in ogni stampo. Ricoprite dunque ogni sezione con il cioccolato. Ripulite dal cioccolato in eccesso e assicuratevi che il fondo sia piatto. Se lo si desiderate, potete cospargere il fondo dei cioccolatini con dei fiocchi di sale marino. Mettete a solidificare in frigo per almeno 2 ore. Rimuovete le mini particelle corrotte dallo stampo e conservatele in un contenitore ermetico sempre in frigo fino a un massimo di 2 settimane.



ELOTES

- Difficoltà: Facile

- Tempo di preparazione: 45 minuti

- Tempo di cottura: 15 minuti

- Porzioni: 5

- Informazioni nutrizionali: Latticini; Vegetariano

INGREDIENTI

- 150 gr di maionese

- 30 gr di panna acida

- 1 cucchiaino di sale

- 1/2 cucchiaino di peperoncino in polvere

- 1 pizzico di pepe di Cayenna

- 1/2 cucchiaino di paprika, più un’aggiunta per guarnire

- Succo di 1 lime

- 2 cucchiai di coriandolo fresco, tritato finemente

- 2 porri, solo la parte bianca e verde del gambo, tritati finemente

- 115 gr di Queso asadero (formaggio messicano stile caciotta)

- 15 gr di burro non salato

- 500 gr di mais

- 1 jalapeño piccolo, privato dei semi e tritato finemente

- 60 gr di Queso cotija (formaggio messicano a pasta dura)

- Fette di lime per guarnire

PREPARAZIONE

1. Unite in una ciotola capiente maionese, panna acida, sale, peperoncino in polvere, pepe di Cayenna, paprika, succo di lime, coriandolo, gli scalogni e il Queso asadero.

2. Mettete il burro a sciogliere in una padella su fiamma medio-alta. Aggiungete il mais e il jalapeño. Lasciate cuocere e mescolate per circa 10/15 minuti o fino a quando il mais abbia iniziato a indorarsi. Trasferite il tutto nella ciotola e mescolate bene. Dividete il composto di mais in contenitori da portata e aggiungete in ciascuno il Queso cotija, una fetta di lime e una spolverata di paprika per guarnire.

GAMBAS AL AJILLO

- Difficoltà: Facile

- Tempo di preparazione: 1 ora

- Tempo di cottura: 10 minuti

- Porzioni: 4

- Informazioni nutrizionali: Frutti di mare; Senza lattosio.

INGREDIENTI

- 1 baguette

- 700 gr circa di gamberi, sgusciati, puliti ma non privati della coda

- 30 gr di Sale alla Paprika Piccante Affumicata

- 150 gr circa di olio d'oliva, (diviso in 110 grammi e 30 grammi)

- 10 spicchi d'aglio, tritati

- Succo e scorza di 1 limone

- 30 gr di prezzemolo fresco tritato

- Sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE

1. Preriscaldate il forno a 200°C. Tagliate la baguette in due e riponetela su una teglia.

2. Unite i gamberi e il sale alla paprika piccante affumicata in una ciotola e lasciate marinare per 10 minuti.

3. Mentre i gamberi marinano, cuocete le baguette 4 minuti per lato. Spegnete il forno, ma lasciate dentro le baguette per tenerle in caldo mentre i gamberi sono in cottura.

4. Aggiungete i 110 grammi di olio d'oliva in una padella capiente a fuoco basso. Quindi unite l'aglio tritato e cuocete fino a quando diventa dorato e inizia a rosolarsi. Aggiungete i gamberi e cuocete fino a quando diventano rosa per circa 2/3 minuti. Togliete la padella dal fuoco e aggiungete la scorza e il succo di limone, quindi il prezzemolo. Condite infine con sale e pepe a piacere.

5. Togliere le baguette dal forno e spennellate ogni lato con i restanti 30 grammi di olio d'oliva, quindi servite insieme ai gamberi.

