Xbox Series X arriva a novembre ma perde Halo Infinite: il gioco uscirà nel 2021

Brutta tegola in casa Microsoft: gli sviluppatori di 343 Industries hanno annunciato che Halo Infinite , il nuovo capitolo del franchise certamente più popolare del catalogo di Xbox , è stato rinviato al 2021 , mancando in modo decisamente clamoroso l'appuntamento con la nuova Xbox Series X . La nuova avventura del soldato John-117, meglio conosciuto come Master Chief , arriverà in un momento imprecisato del prossimo anno, ma il suo rinvio non inciderà sull'uscita della nuova console, il cui esordio resta fissato a novembre .

343 Industries ha pubblicato un lungo messaggio rivolto ai fan di Halo, in cui si scusa per la decisione di rinviare l'uscita di Infinite e condivide alcune informazioni sulle difficoltà riscontrate dagli sviluppatori nel lavorare da remoto a causa del Covid-19, sottolineando come il benessere del team e la qualità dell'esperienza di gioco finale non debbano essere sacrificati pur di rispettare l'uscita nei negozi.

Xbox Series X arriverà dunque sul mercato priva della sua punta di diamante, ma potrà contare sulla presenza di tanti altri giochi come Assassin’s Creed Valhalla, DiRT 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon e Watch Dogs: Legion, che saranno giocabili al lancio e includeranno il supporto all'attesa funzionalità Smart Delivery, la quale consentirà di acquistare il gioco su Xbox One e di ottenere la versione next-gen senza costi aggiuntivi.

Non mancheranno chiaramente produzioni concepite esclusivamente per la nuova generazione, come The Medium, Scorn e Tetris Effect: Connected, che saranno inclusi all'interno del catalogo di Xbox Game Pass al lancio sul mercato, e una serie di giochi ottimizzati per sfruttare al meglio la potenza hardware di Xbox Series X: saranno più di quaranta, inclusi giochi first-party come Ori and the Will of the Wisps, Forza Horizon 4 e Gears 5 e titoli di terze parti come Destiny 2 e Madden NFL 21.

