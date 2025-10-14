Nintendo Switch 2 e ROG Xbox Ally X tra le migliori invenzioni dell'anno, secondo "Time"

Secondo la redazione statunitense, la scelta di puntare su un processore NVIDIA Tegra T239 con funzioni per ray tracing (garantendo così degli effetti di luce realistici) e DLSS (la tecnologia che migliora fluidità e definizione anche su hardware meno potenti), consentendo allo stesso tempo di giocare in 4K sui televisori, si è rivelata vincente. Merito anche di uno schermo HDR da 7,9 pollici che raggiunge la risoluzione 1080p e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz in modalità portatile, riducendo lo sfarfallio, e di una memoria da 12 GB di tipo LPDDR5X che aiuta a mantenere stabile l'esperienza di gioco con i titoli più impegnativi.