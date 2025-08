Nintendo Switch 2 è un successo: quasi 6 milioni di console vendute in un mese

Nel complesso, sono stati venduti 8,67 milioni di titoli per Switch 2 e 24,4 milioni di videogame per la vecchia Nintendo Switch. E Nintendo non intende fermarsi: dopo il lancio di un pezzo da novanta come Donkey Kong Bananza, presto ci sarà spazio per altre esclusive come Drag X Drive (14 agosto), Leggende Pokémon Z-A (16 ottobre) e Metroid Prime 4: Beyond (atteso entro fine anno), nonché numerose produzioni di terze parti come Hyrule Warriors: L'era dell'esilio.