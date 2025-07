Metroid Prime 4 sempre più vicino, novità in vista per lo sparatutto di Nintendo

Con Drag x Drive in uscita ad agosto e Leggende Pokémon Z-A previsto a ottobre, è lecito credere che Nintendo stia puntando a un lancio tra settembre e novembre per il suo sparatutto di punta. Una serie di materiali pubblicitari con la scritta "Out Now" ("Disponibile ora"), distribuiti anzitempo nella metropolitana di Londra, ha lasciato intendere che l'esordio ufficiale di Metroid Prime 4: Beyond sia più vicina del previsto: non è da escludere che la missione di Samus Aran sul pianeta Viewros possa iniziare già dal mese di settembre.